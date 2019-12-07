"Барселона" не продаст "Атлетико" Ракитича

Теги барселонаиван ракитичатлетико мадрид

"Барселона" не продаст "Атлетико" Ракитича

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич не перейдёт в мадридский "Атлетико", сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "блауграна" не хочет усиливать конкурента по Примере, поэтому готова вести переговоры только с зарубежными клубами.

Рыночная стоимость хорвата оценивается в 35 миллионов евро. Помимо "матрасников" интерес к нему проявляют "Ювентус", "Интер" и "Манчестер Юнайтед".

В текущем сезоне Ракитич сыграл за "Барсу" 13 матчей и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Два клуба АПЛ поборются за Умтити. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" предложит за Мбаппе 120 миллионов евро и двух игроков

"Барселона" предложит за Мбаппе 120 миллионов евро и двух игроков

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 14 31
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 14 31
3 Севилья Севилья 15 30
4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 15 26
5 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 15 26
6 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 16 26
7 Хетафе Хетафе 15 24
8 Валенсия Валенсия 15 23
9 Осасуна Осасуна 15 22
10 Гранада Гранада 15 21
11 Леванте Леванте 15 20
12 Вильярреал Вильярреал 16 19
13 Бетис Бетис 15 19
14 Алавес Алавес 15 18
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 15 18
16 Эйбар Эйбар 15 15
17 Мальорка Мальорка 15 14
18 Сельта Виго Сельта Виго 15 13
19 Эспаньол Эспаньол 15 9
20 Леганес Леганес 15 6
Полная таблица

топ-5 тегов