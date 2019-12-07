"Барселона" не продаст "Атлетико" Ракитича

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич не перейдёт в мадридский "Атлетико", сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "блауграна" не хочет усиливать конкурента по Примере, поэтому готова вести переговоры только с зарубежными клубами.

Рыночная стоимость хорвата оценивается в 35 миллионов евро. Помимо "матрасников" интерес к нему проявляют "Ювентус", "Интер" и "Манчестер Юнайтед".

В текущем сезоне Ракитич сыграл за "Барсу" 13 матчей и сделал 1 ассист.

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