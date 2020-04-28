"Барселона" не продаст права на название стадиона компании по производству конопли

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"Барселона" не продаст права на название стадиона компании по производству конопли

"Барселона" не вела переговоров с компанией по производству конопли о продаже прав на название клубного стадиона "Камп Ноу", сообщает ESPN.

По сведениям издания, каталонский клуб готов рассмотреть только варианты с серьезными компаниями. При этом, каталонцы намерены сохранить слова "Камп Ноу" в новом названии.

Ранее сообщалось, что клуб впервые в истории решил продать права на название стадиона, чтобы перечислить вырученные средства на борьбу с пандемией коронавируса.

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