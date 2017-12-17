"Барселона" не проиграла ни одного матча в Ла Лиге с Вермаленом в основе

В матче 16-го тура чемпионата Испании "Барселона" сыграет с "Депортиво".

В основном составе каталонцев на поле выйдет бельгийский защитник Томас Вермален.

Стоит отметить, что "Барселона" не проиграла ни одного из 14 матчей (11 побед и 3 ничьих), в которых Вермален выходил в старте.

Матч "Барселона" - "Депортиво" состоится сегодня, 17 декабря и начнется в 22:45 мск.

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