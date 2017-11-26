"Барселона" не проиграла ни одного матча в Ла Лиге с Вермаленом в составе

Бельгийский защитник Томас Вермален попал в стартовый состав "Барселоны" в матче 13-го тура чемпионата Испании против "Валенсии".

Стоит отметить, что с бельгийцем в основе каталонский клуб не проиграл ни одного матча в Ла Лиге (11 побед и 1 ничья).

В этом сезоне 32-летний Вермален провел за "Барселону" только 1 матч в Кубке Испании.

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