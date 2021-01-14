"Барселона" не проигрывает 10 матчей подряд без Месси

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"Барселона" не проигрывает 10 матчей подряд без Месси

"Барселона" в матче 1/2 финала Суперкубка Испании в серии пенальти обыграла "Реал Сосьедад" и завоевала путевку в финал. Каталонский клуб не проигрывает 10 матчей подряд без аргентинского нападающего Лионеля Месси.

Напомним, что форвард пропустил матч с басками из-за мышечного дискомфорта. В 10 матчах без Лионеля каталонцы одержали семь побед при трех ничьих.

В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" 21 матч во всех турнирах, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Месси рискует пропустить финал Суперкубка Испании. | http://soccernews.ru
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