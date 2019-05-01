"Барселона" не проигрывает дома в Лиге чемпионов 31 матч подряд

Сегодня, 1 мая, состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов "Барселона" - Ливерпуль".

По данным Opta, "Барселона" не проигрывала в домашних матчах Лиги чемпионов 31 встречу подряд.

В 2013 году у каталонского клуба была серия из 28 побед. Обыграв "Лион" в 1/8 финала ЛЧ, "Барселона" побила рекорд "Баварии", у которой 29 побед.

Встреча состоится на "Капм Ноу" и начнется - в 22:00 (мск).

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