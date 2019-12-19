"Барселона" не проигрывает "Реалу" 7 матчей подряд

Вчера, 18 декабря, "Барселона" и "Реал" (0:0) сыграли вничью в матче 10-го тура Примеры.

Таким образом, сине-гранатовые не проигрывают мадридскому клубу на протяжении 7 матчей подряд. В последний раз "Барселона" терпела поражение от "Реала" весной 2016 года. Тогда каталонцы проиграли со счетом 1:2.

"Барселона" повторила свою лучшую серию, которая ранее была при Пепе Гвардиоле.

У каталонцев в турнирной таблице 36 очков и первое место в турнирной таблице Примеры.

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