"Барселона" не проигрывает в 32 матчах Примеры и приближается к рекорду "Реал Сосьедада"

В рамках 25-го тура Примеры "Барселона" дома разгромила "Жирону" со счётом 6:1.

Благодаря этой победе "сине-гранатовые" продлили свою беспроигрышную серию в чемпионате Испании до 32 матчей (27 побед и 5 ничьих).

Opta напоминает, что "Барселона" приближается к рекорду "Реал Сосьедада", который в период с апреля 1979 по май 1980 года не проигрывал 38 матчей подряд.

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