"Барселона" не проигрывает в 32 матчах Примеры и приближается к рекорду "Реал Сосьедада"

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"Барселона" не проигрывает в 32 матчах Примеры и приближается к рекорду "Реал Сосьедада"

В рамках 25-го тура Примеры "Барселона" дома разгромила "Жирону" со счётом 6:1.

Благодаря этой победе "сине-гранатовые" продлили свою беспроигрышную серию в чемпионате Испании до 32 матчей (27 побед и 5 ничьих).

Opta напоминает, что "Барселона" приближается к рекорду "Реал Сосьедада", который в период с апреля 1979 по май 1980 года не проигрывал 38 матчей подряд. 

Не пропустите: "Барселона" не проигрывает в каталонских дерби в Примере с февраля 2009 года. | http://soccernews.ru

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Команда М О
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2 Атлетико Мадрид 24 55
3 Реал Мадрид 25 51
4 Валенсия 24 46
5 Севилья 24 39
6 Вильярреал 24 38
7 Сельта Виго 25 35
8 Эйбар 25 35
9 Жирона 25 34
10 Хетафе 24 33
11 Бетис 24 33
12 Леганес 25 30
13 Реал Сосьедад 24 29
14 Атлетик Бильбао 24 28
15 Эспаньол 25 28
16 Алавес 25 28
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