"Барселона" не проигрывает в группе Лиги Чемпионов на протяжении трех сезонов

"Барселона" не проигрывает в Лиге Чемпионов на стадии группового этапа на протяжении 3-х сезонов. Об этом сообщается в твиттере Педро Мартина.

Накануне каталонский клуб обыграл "Интер" (2:1) в заключительном матче турнира. Таким образом, сине-гранатовые продлили свою серию без поражений на этом этапе Лиги Чемпионов, которая продолжается с 2016 года.

В последний раз "Барселона" проигрывала в группе в сезоне-2016/17.

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