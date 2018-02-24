"Барселона" не проигрывает в каталонских дерби в Примере с февраля 2009 года

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"Барселона" не проигрывает в каталонских дерби в Примере с февраля 2009 года

В рамках 25-го тура чемпионата Испании "Барселона" дома играет с "Жироной".

Как сообщает Opta, "сине-гранатовые" не проигрывают в каталонских дерби в Примере с 21 февраля 2009 года.

Тогда "Барселона" на "Камп Ноу" уступила "Эспаньолу" со счётом 1:2. С тех пор "блауграна" в 19 каталонских дерби одержала 15 побед и четырежды сыграла вничью.   

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