"Барселона" не проигрывает в Ла Лиге 21 матч подряд - самая длинная серия в Европе

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"Барселона" не проигрывает в Ла Лиге 21 матч подряд - самая длинная серия в Европе

В матче 16-го тура чемпионата Испании "Барселона" в гостях сыграет с "Вильярреалом".

Стоит отметить, что каталонский клуб не проигрывает уже на протяжении 21 матча в Ла Лиге (18 побед и 3 ничьих) с учетом прошлом сезона. Это самая длинная действующая беспроигрышная серия в Европы.

В последний раз "Барселона" проигрывала в Примере 8 апреля в поединке против "Малаги" (0:2).

Не пропустите: "Вильярреал" не может обыграть "Барселону" на протяжении 16 матчей в Ла Лиге. | http://soccernews.ru

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6 Вильярреал 15 21
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