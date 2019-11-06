"Барселона" не проигрывает в ЛЧ на своем поле 34 рекордных матча

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"Барселона" не проигрывает в ЛЧ на своем поле 34 рекордных матча

Сегодня, 6 ноября, "Барселона" сыграла вничью со "Славией" в матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Таким образом, каталонский клуб не проигрывает в Лиги Чемпионов на "Камп Ноу" на протяжении 34 матчей. 30 встреч сине-гранатовые выиграли, а 4 сыграли вничью. Это рекордный показатель за всю историю турнира.

Ранее подобный рекорд был у "Баварии", которая в период с марта 1998-го по апрель 2002 года не проигрывала в Лиге чемпионов на протяжении 29 домашних матчей.

"Барселона" занимает 1 место в группе F, имея в активе 8 баллов. 27 ноября команда сыграет с "Боруссией".

Не пропустите: "Барселона" не смогла обыграть "Славию" в домашнем матче Лиги Чемпионов | http://soccernews.ru
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