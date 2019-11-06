"Барселона" не проигрывает в ЛЧ на своем поле 34 рекордных матча
Сегодня, 6 ноября, "Барселона" сыграла вничью со "Славией" в матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.
Таким образом, каталонский клуб не проигрывает в Лиги Чемпионов на "Камп Ноу" на протяжении 34 матчей. 30 встреч сине-гранатовые выиграли, а 4 сыграли вничью. Это рекордный показатель за всю историю турнира.
Ранее подобный рекорд был у "Баварии", которая в период с марта 1998-го по апрель 2002 года не проигрывала в Лиге чемпионов на протяжении 29 домашних матчей.
"Барселона" занимает 1 место в группе F, имея в активе 8 баллов. 27 ноября команда сыграет с "Боруссией".
Не пропустите: "Барселона" не смогла обыграть "Славию" в домашнем матче Лиги Чемпионов | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|11
|22
|2
|Реал Мадрид
|11
|22
|3
|Реал Сосьедад
|12
|22
|4
|Атлетико Мадрид
|12
|21
|5
|Севилья
|12
|21
|6
|Гранада
|12
|20
|7
|Хетафе
|12
|19
|8
|Вильярреал
|12
|18
|9
|Осасуна
|12
|18
|10
|Атлетик Бильбао
|12
|17
|11
|Леванте
|12
|17
|12
|Реал Вальядолид
|12
|17
|13
|Валенсия
|12
|17
|14
|Эйбар
|12
|15
|15
|Бетис
|12
|13
|16
|Алавес
|12
|12
|17
|Мальорка
|12
|11
|18
|Сельта Виго
|12
|9
|19
|Эспаньол
|12
|8
|20
|Леганес
|12
|5