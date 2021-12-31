"Барселона" не против продажи Деста

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"Барселона" не против продажи ДестаФото: инстаграм Деста/Автор неизвестен

"Барселона" может продать одного из основных футболистов.

Как сообщает издание Cadena SER, каталонский клуб рассмотрит предложения по американскому защитнику Сержиньо Десту. Сине-гранатовые не против продать игрока за хорошую сумма.

По информации источника, сам футболист в настоящее время не намерен уходить из "Барсы" и планирует доказать Хави свою состоятельность.

В нынешнем сезоне Дест сыграл 12 матчей в Ла Лиге, в которых отметился тремя результативными передачами.

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