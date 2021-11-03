"Барселона" не рассчитывает на Коутиньо. Игрок может перейти в "Ньюкасл"

Фото: инстаграм Коутиньо/Автор неизвестен

"Барселона" после увольнения с поста главного тренера Рональда Кумана и возвращения травмированных футболистов больше не рассчитывает на Филиппе Коутиньо и надеется отдать его в "Ньюкасл", сообщает Sport.

По информации источника, руководство каталонского клуба питает себя надеждами о том, что "сороки" сделают предложение о трансфере бразильского полузащитника.

В нынешнем сезоне Коутиньо сыграл 8 матчей, в которых забил один гол.

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