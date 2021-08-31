"Барселона" не рассматривает кандидатуру Кавани
Фото: инстаграм Кавани/Автор неизвестен
Нападающий сборной Уругвая и "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани вероятно не сменит клуб этим летом.
Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, "Барселона" не рассматривает кандидатуру уругвайца в качестве усиления атакующей линии команды.
Эту информацию подтвердили Маттео Моретто и Николо Скира.
Ранее также сообщалось, что каталонцы ищут возможность подписать центрального нападающего в последний день трансферного окна.
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|27
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|3
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|27
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|8
|Вулверхэмптон
|27
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|Арсенал Лондон
|27
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|10
|Бернли
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|36
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|27
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|Астон Вилла
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|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
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