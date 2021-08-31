"Барселона" не рассматривает кандидатуру Кавани

Теги барселонаманчестер юнайтедэдинсон кавани

"Барселона" не рассматривает кандидатуру КаваниФото: инстаграм Кавани/Автор неизвестен

Нападающий сборной Уругвая и "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани вероятно не сменит клуб этим летом.

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, "Барселона" не рассматривает кандидатуру уругвайца в качестве усиления атакующей линии команды.

Эту информацию подтвердили Маттео Моретто и Николо Скира.

Ранее также сообщалось, что каталонцы ищут возможность подписать центрального нападающего в последний день трансферного окна.

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