"Барселона" не рассматривает кандидатуру Кавани

Фото: инстаграм Кавани/Автор неизвестен

Нападающий сборной Уругвая и "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани вероятно не сменит клуб этим летом.

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, "Барселона" не рассматривает кандидатуру уругвайца в качестве усиления атакующей линии команды.

Эту информацию подтвердили Маттео Моретто и Николо Скира.

Ранее также сообщалось, что каталонцы ищут возможность подписать центрального нападающего в последний день трансферного окна.

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