"Барселона" не рассматривает вариант с приобретением Лемара

Каталонская "Барселона" не рассматривает вариант с приобретением вингера "Монако" Тома Лемара, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, в каталонском гранде посчитали игровой почерк 22-летнего игрока монегасков схожим с действиями на поле своего полузащитника Филиппе Коутиньо. Иметь же в команде двух однотипных игроков "сине-гранатовые" посчитали нецелесообразным.

Напомним, у "Барселоны" появилось три серьезных конкурента в борьбе за Де Лигта. | soccernews.ru