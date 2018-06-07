"Барселона" не рассматривает вариант с приобретением Лемара

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"Барселона" не рассматривает вариант с приобретением ЛемараКаталонская "Барселона" не рассматривает вариант с приобретением вингера "Монако" Тома Лемара, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, в каталонском гранде посчитали игровой почерк 22-летнего игрока монегасков схожим с действиями на поле своего полузащитника Филиппе Коутиньо. Иметь же в команде двух однотипных игроков "сине-гранатовые" посчитали нецелесообразным.

Напомним, у "Барселоны" появилось три серьезных конкурента в борьбе за Де Лигта. | soccernews.ru

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