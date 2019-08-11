"Барселона" не расстанется с Коутиньо этим летом

Бразильский полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо останется в клубе, сообщает Marca.

По сведениям издания, каталонский клуб не сумел найти покупателя на футболиста, так как трансферное окно в английской Премьер-лиге уже закрылось.

Таким образом, последним вариантом для Коутиньо является переход в ПСЖ, но парижский клуб не проявляет особенного интереса в 26-летнем хавбеке.

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