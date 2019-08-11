"Барселона" не расстанется с Коутиньо этим летом

1 Теги барселонафилиппе коутиньо

"Барселона" не расстанется с Коутиньо этим летом

Бразильский полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо останется в клубе, сообщает Marca.

По сведениям издания, каталонский клуб не сумел найти покупателя на футболиста, так как трансферное окно в английской Премьер-лиге уже закрылось. 

Таким образом, последним вариантом для Коутиньо является переход в ПСЖ, но парижский клуб не проявляет особенного интереса в 26-летнем хавбеке.

Не пропустите: Игрок "Барселоны" высказался о возможном переходе Неймара в "Реал". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

хахааааа

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ разрешил "Реалу" провести переговоры с Неймаром

ПСЖ разрешил "Реалу" провести переговоры с Неймаром

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов