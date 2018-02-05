"Барселона" не смогла договориться по трансферу Артура

Каталонская "Барселона" не смогла договориться по трансферу полузащитника бразильского "Гремио" Артура.

Об этом, как информирует UOL, сообщил президент "мушкетеров" Ромилдо Болзан Жуниор. В частности, он заявил: " В настоящее время переговоры прекращены. Могу сказать, что Артур останется с нами еще минимум на год ".

Напомним, "Барселона" потеряла своего ведущего защитника. | soccernews.ru