"Барселона" не смогла договориться по трансферу Артура

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"Барселона" не смогла договориться по трансферу АртураКаталонская "Барселона" не смогла договориться по трансферу полузащитника бразильского "Гремио" Артура.

Об этом, как информирует UOL, сообщил президент "мушкетеров" Ромилдо Болзан Жуниор. В частности, он заявил: "В настоящее время переговоры прекращены. Могу сказать, что Артур останется с нами еще минимум на год".

Напомним, "Барселона" потеряла своего ведущего защитника. | soccernews.ru

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