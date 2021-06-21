"Барселона" не смогла договориться по трансферу Госенса

Фото: инстаграм Робина Госенса/Автор неизвестен

Немецкий защитник "Аталанты" Робин Госенс не перейдет в "Барселону", сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, итальянский клуб оценил футболиста в 35 миллионов евро, но каталонцы посчитали данную сумму завышенной. Главным претендентом на игрока остается "Манчестер Сити".

26-летний Госенс в минувшем сезоне провел за "Аталанту" 44 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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