"Барселона" не смогла договориться с Дембеле о продлении контракта

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"Барселона" не смогла договориться с Дембеле о продлении контракта Фото: инстаграм Дембеле

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле близок к уходу из клуба.

Как сообщает журналист Жерар Ромеро, переговоры между клубом и футболистом о новом контракте сорвались.

Таким образом, Дембеле покинет "Барсу" летом 2022 года в качестве свободного агента. Однако каталонцы могут постараться продать француза в январе, чтобы выручить хоть какие-то деньги.

"Барселона" приобрела Дембеле в 2017 году, заплатив за его трансфер 145 миллионов евро.

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