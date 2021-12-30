"Барселона" не смогла договориться с Дембеле о продлении контракта
Фото: инстаграм Дембеле
Вингер "Барселоны" Усман Дембеле близок к уходу из клуба.
Как сообщает журналист Жерар Ромеро, переговоры между клубом и футболистом о новом контракте сорвались.
Таким образом, Дембеле покинет "Барсу" летом 2022 года в качестве свободного агента. Однако каталонцы могут постараться продать француза в январе, чтобы выручить хоть какие-то деньги.
"Барселона" приобрела Дембеле в 2017 году, заплатив за его трансфер 145 миллионов евро.
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|Севилья
|20
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|20
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|Реал Сосьедад
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|7
|Валенсия
|20
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|8
|Атлетик Бильбао
|20
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|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14