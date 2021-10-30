"Барселона" не смогла обыграть "Алавес" в первом матче без Кумана

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"Барселона" не смогла обыграть "Алавес" в первом матче без КуманаФото: твиттер "Барсы"

В рамках 12-го тура испанской Ла Лиги "Барселона" сыграла вничью с "Алавесом".

Каталонцы по-прежнему остаются на 9-м месте, "Алавес" - на 16-м.

"Барселона" - "Алавес" 1:1

Голы: Депай, 49 - 1:0, Риоха, 52 - 1:1

"Барселона": тер Стеген, Мингеса (Ezzalzouli, 80), Пике (Лангле, 70), Эрик Гарсия, Альба, Бускетс, Нико Гонсалес (Бальде, 80), Гави (Пуч, 70), Дест, Агуэро (Коутиньо, 41), Депай.

"Алавес": Сивера, Химо Наварро (Агиррегабириа, 20), Лагуардиа, Лежен, Дуарте, Пере Понс (Пина, 62), Мойя (Ману Гарсия, 80), Лум, Мендес (Пельистри, 62), Хоселу (Силла, 80), Риоха.

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lesnovsky
lesnovsky

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