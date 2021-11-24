"Барселона" не смогла обыграть "Бенфику" в Лиге чемпионов

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"Барселона" не смогла обыграть "Бенфику" в Лиге чемпионов

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Барселона" и "Бенфика" сыграли вничью со счетом 0:0.

"Барселона", набрав 7 очков, осталась на втором месте в турнирной таблице группы Е. "Бенфика" с 5 очками по-прежнему занимает третью позицию.

"Барселона" Испания – "Бенфика" Португалия - 0:0

"Барселона": тер Штеген, Пике, Лангле (Дест, 86), Араухо (Эрик Гарсия, 86), Альба, Бускетс, де Йонг, Нико Гонсалес, Гави, Демир (Дембеле, 66), Депай.

"Бенфика": Влаходимос, Жилберто, Вертонген, Отаменди, Алмейда, Гримальдо (Сеферович, 81), Жоау Мариу (Таарабт, 59), Рафа Силва (Лазаро, 70), Вайгль, Яремчук (Нуньес, 59), Эвертон (Пицци, 70).

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