"Барселона" не смогла обыграть "Эйбар" в заключительном матче Примеры

В матче 38-го тура чемпионата Испании "Эйбар" и "Барселона" сыграли вничью со счетом 2:2. Счет открыл Марк Кукурелья, но в середине тайма Лионель Месси оформил дубль в течение одной минуты. В концовке первого тайма счет сравнял Де Бласис.

"Барселона" завершила сезон на первом месте, набрав 87 очков. "Эйбар" занял 12-е место, имея в активе 47 очков.

"Эйбар" – "Барселона" - 2:2 (2:2)

Голы: Кукурелья, 20 - 1:0, Месси, 31 - 1:1, Месси, 32 - 1:2, Де Бласис, 45 - 2:2

"Барселона": Силлессен, Лангле, Альба, Нелсон Семеду (Ваге, 46), Серджи Роберто, Бускетс (Аленья, 65), Ракитич, Малком (Карлес Перес, 73), Видаль, Пике, Месси.

Не пропустите: "Реал" установил антирекорд по числу очков отставания от "Барселоны". | http://soccernews.ru