"Барселона" не смогла обыграть "Галатасарай" в Лиге Европы
Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Барселона" на своем поле сыграла вничью с "Галатасараем" со счетом 0:0.
"Барселона" Испания – "Галатасарай" Турция - 0:0
"Барселона": тер Штеген, Дест, Араухо (Пике, 46), Эрик Гарсия, Альба, де Йонг, Нико Гонсалес (Бускетс, 46), Педри, Депай (Обамеянг, 61), Траоре (де Йонг, 80), Ферран Торрес (Дембеле, 46).
"Галатасарай": Пенья, Боэ, Маркао Тейшейра, Нельссон, ван Анхолт, Фегули (Чикылдэу, 79), Антальялы, Актюркоглу, Кутлу, Бабел (Кылынч, 68), Мохамед (Гомис, 68).
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