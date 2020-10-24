В матче 7-го тура чемпионата Испании "Барселона" на своем поле проиграла мадридскому "Реалу" со счетом 1:3. Победу королевскому клубу принесли голы Федерико Вальверде, Серхио Рамоса и Луки Модрича. У "Барселоны" отличился Ансу Фати.

Таким образом, "Барселона" не смогла обыграть "Реал" в третий раз подряд. В прошлом сезоне "Барселона" и "Реал" на "Камп Ноу" сыграли вничью со счетом 0:0, а в Мадриде победу одержали "сливочные".

Благодаря победе "Реал" вышел на чистое первое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Барселона" осталась на 10-й позиции.

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