"Барселона" не смогла обыграть "Севилью"

В матче 5-го тура чемпионата Испании "Барселона" и "Севилья" сыграли вничью со счетом 1:1. Команды обменялись голами в начале встречи, отличились Люк де Йонг и Филиппе Коутиньо.

"Барселона" вышла на пятое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Севилья" занимает шестую позицию.

"Барселона" – "Севилья" - 1:1 (1:1)

Голы: Люк де Йонг, 8 - 0:1, Коутиньо, 10 - 1:1

"Барселона": Нето, Серджи Роберто, Пике, Араухо, Альба (Дест, 75), Бускетс, Коутиньо (Пьянич, 75), де Йонг, Фати (Педри, 61), Месси, Гризманн (Тринкау, 61).

"Севилья": Буну, Навас, Кунде, Диего Карлос, Акунья, Жордан (Оливер Торрес, 85), Фернандо, Сусо (Эль-Хаддади, 61), Ракитич (Гудель, 78), Окампос (Эн-Несири, 61), де Йонг (Фернандес, 84).

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