"Барселона" не смогла обыграть "Севилью"
В матче 5-го тура чемпионата Испании "Барселона" и "Севилья" сыграли вничью со счетом 1:1. Команды обменялись голами в начале встречи, отличились Люк де Йонг и Филиппе Коутиньо.
"Барселона" вышла на пятое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Севилья" занимает шестую позицию.
"Барселона" – "Севилья" - 1:1 (1:1)
Голы: Люк де Йонг, 8 - 0:1, Коутиньо, 10 - 1:1
"Барселона": Нето, Серджи Роберто, Пике, Араухо, Альба (Дест, 75), Бускетс, Коутиньо (Пьянич, 75), де Йонг, Фати (Педри, 61), Месси, Гризманн (Тринкау, 61).
"Севилья": Буну, Навас, Кунде, Диего Карлос, Акунья, Жордан (Оливер Торрес, 85), Фернандо, Сусо (Эль-Хаддади, 61), Ракитич (Гудель, 78), Окампос (Эн-Несири, 61), де Йонг (Фернандес, 84).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14