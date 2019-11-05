"Барселона" не смогла обыграть "Славию" в домашнем матче Лиги Чемпионов

"Барселона" и "Славия" закончили ничьей в матче группового этапа 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Барселона" - "Славия" - 0:0

"Барселона": тер Стеген, Альба (Серджи Роберто, 46), Лангле, Семеду, Пике, Бускетс (Ракитич, 68), де Йонг, Видаль, Дембеле (Фати, 65), Месси, Гризманн.

"Славия": Коларж, Фридрих, Кудела, Цоуфал, Боржил, Траоре (Тецл, 57), Соучек, Станчу (Гушбауэр, 63), Шевчик, Масопуст (Провод, 82), Олайинка.

"Барселона" с 8 очками возглавляет турнирную таблицу группы F, "Славия" с 2 очками замыкает таблицу.

27 ноября "Барселона" сыграет с "Боруссией", "Славия" - с "Интером" в 5-ом туре группового этапа Лиги Чемпионов.

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