"Барселона" не смогла обыграть "Валенсию", несмотря на гол Месси
В матче 14-го тура чемпионата Испании "Барселона" и "Валенсия" сыграли вничью со счетом 2:2. Счет на 29-й минуте открыл Муктар Диакаби, но в концовке первого тайма равновесие восстановил Лионель Месси. В начале второго тайма хозяев вывел вперед Рональд Араухо. Впрочем, на 69-й минуте счет сравнял Макси Гомес.
"Барселона", набрав 21 очко, занимает пятое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Валенсия" с 15 очками вышла на 12-ю позицию.
"Барселона" – "Валенсия" - 2:2 (1:1)
Голы: Диакаби, 29 - 0:1, Месси, 45+4 - 1:1, Араухо, 52 - 2:1, Макси Гомес, 69 - 2:2
"Барселона": тер Штеген, Альба, Араухо, Дест, Мингеса, Бускетс (де Йонг, 46), Коутиньо (Лангле, 79), Педри, Месси, Брэйтуэйт, Гризманн (Тринкау, 73).
"Валенсия": Доменек, Диакаби, Габриэл Паулиста, Гайя, Васс, Солер, Муса (Алекс Бланко, 42), Черышев, Рачич, Гедеш, Макси Гомес.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14