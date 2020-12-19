"Барселона" не смогла обыграть "Валенсию", несмотря на гол Месси

В матче 14-го тура чемпионата Испании "Барселона" и "Валенсия" сыграли вничью со счетом 2:2. Счет на 29-й минуте открыл Муктар Диакаби, но в концовке первого тайма равновесие восстановил Лионель Месси. В начале второго тайма хозяев вывел вперед Рональд Араухо. Впрочем, на 69-й минуте счет сравнял Макси Гомес.

"Барселона", набрав 21 очко, занимает пятое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Валенсия" с 15 очками вышла на 12-ю позицию.

"Барселона" – "Валенсия" - 2:2 (1:1)

Голы: Диакаби, 29 - 0:1, Месси, 45+4 - 1:1, Араухо, 52 - 2:1, Макси Гомес, 69 - 2:2

"Барселона": тер Штеген, Альба, Араухо, Дест, Мингеса, Бускетс (де Йонг, 46), Коутиньо (Лангле, 79), Педри, Месси, Брэйтуэйт, Гризманн (Тринкау, 73).

"Валенсия": Доменек, Диакаби, Габриэл Паулиста, Гайя, Васс, Солер, Муса (Алекс Бланко, 42), Черышев, Рачич, Гедеш, Макси Гомес.

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