"Барселона" не смогла победить "Айнтрахт" в Лиге Европы

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы "Барселона" на выезде сыграла вничью со счетом 1:1.

В начале второго тайма счет открыл Ансгар Кнауфф, но на 66-й минуте равновесие восстановил Ферран Торрес.

Ответный матч состоится 14 апреля в Барселоне.

"Айнтрахт" Германия – "Барселона" Испания - 1:1 (0:0)

Голы: Кнауфф, 48 - 1:0, Ферран Торрес, 66 - 1:1

"Айнтрахт": Трапп, Хинтереггер, Ндика, Тута, Кнауфф, Костич, Соу, Камада (Туре, 81), Якич (Роде, 89), Линдстрем (Хеуге, 73), Борре (Ахе, 89).

"Барселона": тер Штеген, Араухо, Пике (Лангле, 23), Эрик Гарсия, Альба, Бускетс, Педри, Гави (де Йонг, 62), Обамеянг, Траоре (Дембеле, 62), Ферран Торрес.

Удаление: Тута (78).

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