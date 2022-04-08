"Барселона" не смогла победить "Айнтрахт" в Лиге Европы

Теги барселонаайнтрахт франкфурт

"Барселона" не смогла победить "Айнтрахт" в Лиге Европы

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы "Барселона" на выезде сыграла вничью со счетом 1:1.

В начале второго тайма счет открыл Ансгар Кнауфф, но на 66-й минуте равновесие восстановил Ферран Торрес.

Ответный матч состоится 14 апреля в Барселоне.

"Айнтрахт" Германия – "Барселона" Испания - 1:1 (0:0)
Голы: Кнауфф, 48 - 1:0, Ферран Торрес, 66 - 1:1

"Айнтрахт": Трапп, Хинтереггер, Ндика, Тута, Кнауфф, Костич, Соу, Камада (Туре, 81), Якич (Роде, 89), Линдстрем (Хеуге, 73), Борре (Ахе, 89).

"Барселона": тер Штеген, Араухо, Пике (Лангле, 23), Эрик Гарсия, Альба, Бускетс, Педри, Гави (де Йонг, 62), Обамеянг, Траоре (Дембеле, 62), Ферран Торрес.

Удаление: Тута (78).

Не пропустите: Левандовски назвал "Барселоне" свои требования по контракту. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 7 апреля

Главные новости дня: 7 апреля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Фейеноорд Фейеноорд 4 7
2 Шальке Шальке 4 7
3 Базель Базель 4 7
4 Ференцварош Ференцварош 4 4
5 Харт оф Мидлотиан Харт оф Мидлотиан 4 3
Группа B М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 4 9
2 Стяуа Бухарест Стяуа Бухарест 4 6
3 Парма Парма 4 6
4 Бешикташ Бешикташ 4 4
5 Стандард Льеж Стандард Льеж 4 4
Группа C М О
1 Днепр Днепропетровск Днепр Днепропетровск 4 9
2 Реал Сарагоса Реал Сарагоса 4 7
3 Аустрия Вена Аустрия Вена 4 7
4 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 4 5
5 Утрехт Утрехт 4 0
Группа D М О
1 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 10
2 Сошо Сошо 4 9
3 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 4 7
4 Паниониос Паниониос 4 3
5 Динамо Тбилиси Динамо Тбилиси 4 0
Группа E М О
1 Мидлсбро Мидлсбро 4 9
2 Вильярреал Вильярреал 4 8
3 Партизан Партизан 4 5
4 Лацио Лацио 4 3
5 Айгалео ФК Афины Айгалео ФК Афины 4 1
Группа F М О
1 АЗ АЗ 4 9
2 Осер Осер 4 7
3 Грацер АК Грацер АК 4 7
4 Рейнджерс Рейнджерс 4 6
5 Амика Амика 4 0
Группа G М О
1 Штутгарт Штутгарт 4 9
2 Бенфика Бенфика 4 9
3 Херенвен Херенвен 4 7
4 Динамо Загреб Динамо Загреб 4 4
5 Беверен Беверен 4 0
Группа H М О
1 Лилль Лилль 4 9
2 Севилья Севилья 4 7
3 Алемания Аахен Алемания Аахен 4 7
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 4 5
5 АЕК АЕК 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов