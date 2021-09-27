"Барселона" не смогла продлить контракт с одним из капитанов
Фото: инстаграм Роберто/Автор неизвестен
Полузащитник "Барселоны" Серджи Роберто рискует покинуть клуб по окончании сезона.
Как сообщает инсайдер Маттео Моретто, сделка по продлению контракта испанского хавбека с каталонским клуб сорвалась. Сторона игрока отказалась от продления на два года с понижением зарплаты на 30%.
По информации источника, теперь сторонам придется начинать весь процесс с нуля. Отмечается, что это не будет быстро.
Напомним, что контракт Роберто с "Барселоной" рассчитан до конца июня 2022 года.
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