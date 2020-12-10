"Барселона" не сможет досрочно вернуть Тодибо из аренды

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"Барселона" не сможет досрочно вернуть Тодибо из аренды

"Барселона" не сможет в январе досрочно вернуть из аренды защитника Жан-Клера Тодибо.

Как сообщает журналист Сике Родригес, в договоре между клубами отсутствует пункт об отзыве игрока из аренды посреди сезона.

Напомним, что ранее "Барселона" на длительный срок потеряла защитника Жерара Пике.

"Бенфика" арендовала Тодибо на два сезона за два миллиона евро. У португальского клуба будет возможность выкупа игрока за 20 миллионов евро.

В этом сезоне Тодибо еще не провел ни одного матча за "Бенфику".

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