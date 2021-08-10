"Барселона" не сможет изъять из обращения 10-й номер

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"Барселона" не сможет изъять из обращения 10-й номер

Фото инстаграм Лионеля Месси

У "Барселоны" в скором времени появится новая "десятка", сообщает The Sun.

По сведениям издания, клуб не сможет изъять из обращения 10-й игровой номер из-за правил Ла Лиги.

Ранее предполагалось, что "сине-гранатовые" никому не отдадут номер "10" в знак уважения к Лионелю Месси.

Аргентинец выступал за "Барсу" с цифрой "10" на спине с 2008 года.

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