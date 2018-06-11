"Барселона" не сможет подписать этим летом Артура

Каталонская "Барселона" не сможет подписать этим летом полузащитника "Гремио" Артура Рамоса Мело.

Как информирует sport.es, такое развитие событий исключил президент бразильского клуба Ромилдо Болзан Жуниор. В частности, клубный босс "мушкетеров" заявил: " Нет новый обстоятельств, которые бы вынудили нас пересмотреть наше с "Барселоной" соглашение. Мы полностью придерживаемся взятых на себя обязательств и готовы отпустить игрока в "Барсу" в январе месяце ".

Напомним, вингер "Барселоны" перешел в "Уотфорд". | soccernews.ru