"Барселона" не сможет подписать этим летом Артура

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"Барселона" не сможет подписать этим летом АртураКаталонская "Барселона" не сможет подписать этим летом полузащитника "ГремиоАртура Рамоса Мело.

Как информирует sport.es, такое развитие событий исключил президент бразильского клуба Ромилдо Болзан Жуниор. В частности, клубный босс "мушкетеров" заявил: "Нет новый обстоятельств, которые бы вынудили нас пересмотреть наше с "Барселоной" соглашение. Мы полностью придерживаемся взятых на себя обязательств и готовы отпустить игрока в "Барсу" в январе месяце".

Напомним, вингер "Барселоны" перешел в "Уотфорд". | soccernews.ru

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