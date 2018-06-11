"Барселона" не сможет подписать этим летом Артура
Каталонская "Барселона" не сможет подписать этим летом полузащитника "Гремио" Артура Рамоса Мело.
Как информирует sport.es, такое развитие событий исключил президент бразильского клуба Ромилдо Болзан Жуниор. В частности, клубный босс "мушкетеров" заявил: "Нет новый обстоятельств, которые бы вынудили нас пересмотреть наше с "Барселоной" соглашение. Мы полностью придерживаемся взятых на себя обязательств и готовы отпустить игрока в "Барсу" в январе месяце".
Напомним, вингер "Барселоны" перешел в "Уотфорд". | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Действующие чемпионы мира приземлились в Москве
-
Моуринью пообещал Бэйлу "Золотой мяч"
-
"Челси" на Чемпионате Мира будет просматривать пятерых футболистов
-
"Реал" рассматривает вариант с приглашением Лопетеги
-
Аршавин: "Головин способен выступать в Европе"
-
Роналду установил рекорд сезона 2017/2018 в Ла Лиге
-
Маскерано: "Нигерия - жесткий соперник из-за своей дезорганизации"
-
Моуринью поделился мнением относительно возможной встречи России и Испании на ЧМ
-
Зидан: "То, что делает Мбаппе - потрясающе"
-
Вечные коты в мешке: чем способна удивить Коста-Рика на грядущем Чемпионате Мира?
-
Гризманн: "Я принял решение"
-
"Челси" определился с приоритетным кандидатом на замену Морате
-
Ерохин: "В сборной подобрался хороший сплав опыта и молодости"
-
"Реал" может возобновить интерес к Левандовски
-
Фернандо Торрес может продолжить карьеру во Франции
-
Иньеста: "Гризманн - один из лучших форвардов мира"
-
Бабаев: "К Головину есть интерес со стороны ряда больших европейских клубов"
-
2
Месси, Роналду и Неймар посетили бейсбольный матч
-
Месси и еще девять игроков пропустили тренировку сборной Аргентины
-
К Роналду проявили интерес пять клубов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Палмейрас
|38
|80
|2
|Сантос
|38
|71
|3
|Фламенго
|38
|71
|4
|Атлетико Минейро
|38
|62
|5
|Ботафого
|38
|59
|6
|Атлетико Паранаенсе
|38
|57
|7
|Коринтианс
|38
|55
|8
|Понте Прета
|38
|53
|9
|Гремио
|38
|53
|10
|Сан-Паулу
|38
|52
|11
|Чапекоенсе
|38
|52
|12
|Крузейро
|38
|51
|13
|Флуминенсе
|38
|50
|14
|Спорт Ресифе
|38
|47
|15
|Коритиба
|38
|46
|16
|Витория
|38
|45
|17
|Интернасьонал
|38
|43
|18
|Фигейренсе
|38
|37
|19
|Санта Крус
|38
|31
|20
|Америка Минейро
|38
|28