"Барселона" не сможет подписать Холанда

Фото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен

Борьба за подписание норвежского нападающего "Боруссии" Дортмунд Эрлинга Холанда набирает обороты.

Как сообщает издание Sky Germany, "Барселона" не обладает нужными финансовыми ресурсами для трансфера норвежца, поэтому не является претендентом на трансфер игрока.

По информации источника, мадридский" Реал" является единственным претендент на подписания бомбардира из чемпионата Испании.

Ранее сообщалось, что сам Холанд мечтает именно о переходе в "Реал".

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