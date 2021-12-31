"Барселона" не сможет подписать Холанда

Теги барселонареал мадридэрлинг холандборуссия дортмундтрансферы

"Барселона" не сможет подписать ХоландаФото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен

Борьба за подписание норвежского нападающего "Боруссии" Дортмунд Эрлинга Холанда набирает обороты.

Как сообщает издание Sky Germany, "Барселона" не обладает нужными финансовыми ресурсами для трансфера норвежца, поэтому не является претендентом на трансфер игрока.

По информации источника, мадридский" Реал" является единственным претендент на подписания бомбардира из чемпионата Испании.

Ранее сообщалось, что сам Холанд мечтает именно о переходе в "Реал".

Также не пропустите: "Реал Мадрид" хочет подписать Мбаппе и Холанда. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал Мадрид" хочет подписать Мбаппе и Холанда

"Реал Мадрид" хочет подписать Мбаппе и Холанда

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов