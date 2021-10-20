"Барселона" не сможет повторить предложение "Ньюкасла" для Дембеле: названы суммы

Фото: инстаграм Усмана Дембеле/Автор неизвестен

"Ньюкасл" сделал отличное в финансовом плане предложение французскому нападающему "Барселоны" Усману Дембеле, сообщает Foot Mercato.

По сведениям источника, английский клуб предложил футболисту пятилетний контракт на общую сумму в 75 миллионов евро, а также 15 миллионов в качестве подъемных, если он перейдет в статусе свободного агента. Каталонцы наоборот хотят снизить зарплату игрока, который сейчас получает около 10 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне 24-летний Дембеле не провел за "Барселону" ни одного матча. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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