"Барселона" не сможет позволить себе Де Лигта

Теги барселонаювентусматтейс де лигт

"Барселона" не сможет позволить себе Де ЛигтаФото: инстаграм Де Лигта/Автор неизвестен

"Барселона" хочет усилить позицию центрального защитника, подписав голландского футболиста "Ювентуса" Маттейса де Лигта, сообщает издание Sport.

По информации источника, на встрече президента каталонского клуба Жоана Лапорты с агентом защитника Мино Райолой было установлено, что "Юве" может расстаться с де Лигтом, а на полученные деньги подписать нападающего.

Отмечается, что они готовы рассмотреть предложения, которые будут ниже, чем сумма отступных в контракте футболиста - 120 миллионов евро.

Однако камнем преткновения для сине-гранатовых может стать зарплата Де Лигта, которую в данной финансовой ситуации каталонцы почти ни при каких условиях не могут себе позволить.

Одним из немногих вариантов для освобождения средств в зарплатной ведомости является продажа Фелиппе Коутиньо. Сообщается, что агенты игрока уже ищут ему новый клуб.

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