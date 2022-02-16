"Барселона" не сможет рассчитывать на Араухо в матче с "Наполи"

Фото: инстаграм Араухо\Автор неизвестен

"Барселона" не сможет рассчитывать на основного уругвайского защитника команды Рональда Араухо в матче против "Наполи", сообщает издание Marca.

По информации источника, 22-летний игрок, который травмировался в матче 24-го тура Ла Лиги с "Эспаньолом" (2:2), не тренировался сегодня в общей группе.

Таким образом, он не сыграет в матче с "Наполи" в рамках 1\16 финала Лиги Европы, который состоится 17 февраля.

В нынешнем сезоне Араухо сыграл в 26 матчах за "Барсу", в которых забил три гола.

Также не пропустите: Махрез назвал фаворита Лиги чемпионов. Это не "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru