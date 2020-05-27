"Барселона" не сможет вернуть Неймара этим летом
Футбольный эксперт Гильем Балаге уверен, что "Барселона" не сможет вернуть нападающего ПСЖ Неймара этим летом.
По словам журналиста, "сине-гранатовые" финансово не потянут трансфер бразильца из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
В то время как вариант с включением в сделку других футболистов "Барсы" не рассматривается парижанами.
По слухам, Неймар хотел вернуться в "Барселону" прошлым летом, однако каталонцы не смогли договориться с ПСЖ о трансфере.
Читайте также: Неймар готов пойти на понижение зарплаты, если перейдет в "Барселону". | http://soccernews.ru
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|19
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|Атлетико Мадрид
|20
|35
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|Севилья
|20
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|5
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|20
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|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
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|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
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|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
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|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14