"Барселона" не сможет вернуть Неймара этим летом

Футбольный эксперт Гильем Балаге уверен, что "Барселона" не сможет вернуть нападающего ПСЖ Неймара этим летом.

По словам журналиста, "сине-гранатовые" финансово не потянут трансфер бразильца из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

В то время как вариант с включением в сделку других футболистов "Барсы" не рассматривается парижанами.

По слухам, Неймар хотел вернуться в "Барселону" прошлым летом, однако каталонцы не смогли договориться с ПСЖ о трансфере.

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