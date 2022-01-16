"Барселона" не собирается избавляться от Депая

Фото: инстаграм Депая\Автор неизвестен

Будущее голландского нападающего "Барселоны" Мемфиса Депая остается неопределенным, сообщает издание Diario Sport.

По информации источника, в стане каталонского клуба до сих пор питают себя надеждами на то, что форвард сборной Нидерландов сумеет вновь набрать оптимальную форму и будет полезен команде.

Отмечается, что по этой причине продажа Депая в данным момент не планируется.

В нынешнем сезоне голландец сыграл 16 матчей в Ла Лиге, в которых забил 8 мячей и отдал две результативные передачи.

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