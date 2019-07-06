"Барселона" не собирается отказываться от трансфера Гризманна

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"Барселона" не собирается отказываться от трансфера Гризманна

"Барселона" не планирует отказываться от трансфера нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна. Об этом сообщает Marca.

Напомним, вчера, 5 июля, "Атлетико" опубликовал заявление, в котором говорилось, что мадридский клуб не будет продавать "Барселоне" французского форварда, так как футболист и каталонский клуб поступили неуважительно по отношению к мадридцам.

По данным источника, президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу в ближайшие дни снова попытается согласовать трансфер Гризманна с "Атлетико".

"Барселона" собиралась представить 28-летнего форварда на "Камп Ноу" на следующей неделе.

А еще: Стали известны детали контракта Гризманна с "Барселоной"| http://soccernews.ru
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