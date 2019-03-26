"Барселона" не собирается покупать Гризманна

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"Барселона" не собирается покупать Гризманна

"Барселона" не планирует покупать французского нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна, утверждает Marca.

По данным издания, испанский клуб хотел приобрести игрока летом 2018 года, однако теперь он не входит в сферу интересов каталонского клуба.

Гризманн перешёл в "Атлетико" летом 2014 года из "Реала Сосьедад" ха 30 миллионов евро. В текущем сезоне футболист участвовал в 28 матчах, забив 12 голов, и сделав 7 ассистов. Его соглашение с клубом действует до лета 2023 года.

"Барселона" занимает лидирующую позицию в турнирной таблице Примеры.

Не пропустите: "Барселона" находится в поиске нападающего| http://soccernews.ru

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