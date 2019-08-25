"Барселона" не собирается покупать хавбека "Ювентуса"
"Барселона" не планирует покупать уругвайского полузащитника "Ювентуса" Родриго Бентанкура, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, итальянский клуб предлагал каталонцам купить футболиста, но "Барселона" оказалась не заинтересованной в его трансфере. Ранее сообщалось, что испанский клуб может заплатить за него 60 миллионов евро.
22-летний Бентанкур выступает за "Ювентус" с 2017 года. Всего он провел за туринский клуб 67 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Севилья
|2
|6
|2
|Реал Мадрид
|2
|4
|3
|Реал Вальядолид
|2
|4
|4
|Осасуна
|2
|4
|5
|Мальорка
|1
|3
|6
|Атлетик Бильбао
|1
|3
|7
|Атлетико Мадрид
|1
|3
|8
|Алавес
|1
|3
|9
|Леванте
|2
|3
|10
|Реал Сосьедад
|1
|1
|11
|Валенсия
|1
|1
|12
|Вильярреал
|2
|1
|13
|Гранада
|2
|1
|14
|Эйбар
|2
|1
|15
|Бетис
|1
|0
|16
|Барселона
|1
|0
|17
|Хетафе
|1
|0
|18
|Леганес
|1
|0
|19
|Сельта Виго
|1
|0
|20
|Эспаньол
|1
|0