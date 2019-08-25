"Барселона" не собирается покупать хавбека "Ювентуса"

"Барселона" не планирует покупать уругвайского полузащитника "Ювентуса" Родриго Бентанкура, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, итальянский клуб предлагал каталонцам купить футболиста, но "Барселона" оказалась не заинтересованной в его трансфере. Ранее сообщалось, что испанский клуб может заплатить за него 60 миллионов евро.

22-летний Бентанкур выступает за "Ювентус" с 2017 года. Всего он провел за туринский клуб 67 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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