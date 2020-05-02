"Барселона" не собирается покупать Санчо

Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо не входит в сферу интересов "Барселоны", утверждает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" не собираются покупать летом звёздного англичанина, а трансферный бюджет клуба будет потрачен на приобретение других игроков.

Ранее сообщалось, что "Барса" ради подписания Санчо готова отпустить в "Боруссию" своего воспитанника Ансу Фати.

Между тем, лидер атак "шмелей" с высокой долей вероятности вернётся в АПЛ, где на него претендуют "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Ливерпуль".

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