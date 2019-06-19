"Барселона" не собирается продавать Дембеле

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"Барселона" не собирается продавать Дембеле

Руководство "Барселоны" сообщило французскому нападающему Усману Дембеле, что не планирует продавать его в летнее трансферное окно, сообщает Cadena SER.

По сведениям издания, футболист был обеспокоен слухами о том, что его могут использовать в сделке по трансферу бразильского нападающего ПСЖ Неймара. Впрочем, "Барселона" заверила француза, что рассчитывает на него в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что "Барселона" может продать Дембеле из-за его регулярных опозданий на тренировке, а также непрофессиональное поведение.

В минувшем сезоне 22-летний Дембеле провел за "Барселону" 42 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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