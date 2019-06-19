"Барселона" не собирается продавать Дембеле
Руководство "Барселоны" сообщило французскому нападающему Усману Дембеле, что не планирует продавать его в летнее трансферное окно, сообщает Cadena SER.
По сведениям издания, футболист был обеспокоен слухами о том, что его могут использовать в сделке по трансферу бразильского нападающего ПСЖ Неймара. Впрочем, "Барселона" заверила француза, что рассчитывает на него в дальнейшем.
Ранее сообщалось, что "Барселона" может продать Дембеле из-за его регулярных опозданий на тренировке, а также непрофессиональное поведение.
В минувшем сезоне 22-летний Дембеле провел за "Барселону" 42 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|38
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|Реал Мадрид
|38
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|Валенсия
|38
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|5
|Хетафе
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|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32