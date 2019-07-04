"Барселона" не собирается продавать Коутиньо
Киа Джурабчиан, агент полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо, заявил, что его клиент останется в каталонском клубе.
"Недавно мы общались со спортивным директором клуба. Он заверил меня, что "Барса" не собирается продавать Коутиньо этим летом. Независимо от цены. Что касается слухов о ПСЖ, то у нас не было контактов с ними", - приводит слова агента RMC Sport.
Ранее сообщалось, что "блауграна" может включить Коутиньо в сделку по возвращению из ПСЖ Неймара.
В минувшем сезоне бразилец сыграл за "Барселону" 54 матча, забил 11 голов и сделал 5 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
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|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32