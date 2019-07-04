"Барселона" не собирается продавать Коутиньо

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"Барселона" не собирается продавать Коутиньо

Киа Джурабчиан, агент полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо, заявил, что его клиент останется в каталонском клубе.

"Недавно мы общались со спортивным директором клуба. Он заверил меня, что "Барса" не собирается продавать Коутиньо этим летом. Независимо от цены. Что касается слухов о ПСЖ, то у нас не было контактов с ними", - приводит слова агента RMC Sport.

Ранее сообщалось, что "блауграна" может включить Коутиньо в сделку по возвращению из ПСЖ Неймара.

В минувшем сезоне бразилец сыграл за "Барселону" 54 матча, забил 11 голов и сделал 5 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

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