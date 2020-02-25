"Барселона" не собирается расставаться с Дембеле

Французский нападающий "Барселоны" Усман Дембеле не покинет каталонский клуб летом, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, руководство каталонского примет окончательное решение о будущем футболиста по итогам следующего сезона.

В данный момент футболист восстанавливается после тяжелой травмы и вернется в строй не раньше июля.

В нынешнем сезоне 22-летний Дембеле провел за "Барселону" девять матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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