"Барселона" не собирается уходить из Примеры

Теги барселонажозеп мария бартомеу

"Барселона" не собирается уходить из Примеры

Сегодня прошло собрание членов "Барселоны", сообщает AS.

По сведениям издания, президент клуба Жозеп Мария Бартомеу заявил, что "Барселона" не намерена уходить из Примеры и призвал не использовать герб команды в политических целях.

Ранее министр спорта Каталонии говорил, что в случае независимости региона от Испании местные клубы смогут играть в любом другом чемпионате.

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