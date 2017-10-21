"Барселона" не собирается уходить из Примеры

Сегодня прошло собрание членов "Барселоны", сообщает AS.

По сведениям издания, президент клуба Жозеп Мария Бартомеу заявил, что "Барселона" не намерена уходить из Примеры и призвал не использовать герб команды в политических целях.

Ранее министр спорта Каталонии говорил, что в случае независимости региона от Испании местные клубы смогут играть в любом другом чемпионате.

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