"Барселона" не согласна с судейством в матче 1/4 Кубка Испании с "Атлетиком"

В "Барселоне" не согласны с судейством в матче 1/4 финала Кубка Испании с "Атлетиком" (0:1). Об этом сообщает ESPN.

Отметим, что по итогам этого матча каталонский клуб вылетел из турнира.

По данным источника, в "Барселоне" считают, что команду лишили права на пенальти за толчок хавбека Френки де Йонга в штрафной.

"Сине-гранатовые" решили публично не опротестовывать это решение, но с действиями судьи клуб не согласен.

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