"Барселона" не спешит продавать Йерри Мину "Эвертону"

Теги барселонаэвертонйерри минаманчестер юнайтедполь погба

"Барселона" не спешит продавать Йерри Мину "Эвертону"Каталонская "Барселона" не спешит продавать своего защитника Йерри Мину "Эвертону", информирует Football Espana.

Так, по сведениям источника, "ириски" и сам колумбиец заинтересованы в этом трансфере. Однако "сине-гранатовые" решили подождать с возможной продажей 23-летнего бека, так как надеются, что "Манчестер Юнайтед" таки примет их предложение о его обмене на своего полузащитника Поля Погба.

Напомним,  до закрытия трансферного окна "Барселона" может сделать еще одно громкое подписание. | soccernews.ru

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