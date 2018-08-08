"Барселона" не спешит продавать Йерри Мину "Эвертону"

Каталонская "Барселона" не спешит продавать своего защитника Йерри Мину "Эвертону", информирует Football Espana.

Так, по сведениям источника, "ириски" и сам колумбиец заинтересованы в этом трансфере. Однако "сине-гранатовые" решили подождать с возможной продажей 23-летнего бека, так как надеются, что "Манчестер Юнайтед" таки примет их предложение о его обмене на своего полузащитника Поля Погба.

Напомним, до закрытия трансферного окна "Барселона" может сделать еще одно громкое подписание. | soccernews.ru