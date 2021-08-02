"Барселона" не станет подписывать Рафу Мира
Фото: инстаграм Мира/Автор неизвестен
Нападающий олимпийской сборной Испании и "Вулверхэмптона" Рафа Мир не перейдет в "Барселону", сообщает журналист Ферран Мартинес.
По информации источника, каталонцы не интересуются игроком, а слухи, которые появлялись в последние дни насчет перехода испанца в "блауграну" являются не правдой.
Напомним, что предметный интерес к игроку проявляет мадридский "Атлетико", который ищет нападающего для подмены Луиса Суареса.
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|2
|Барселона
|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
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|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
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|Эспаньол
|20
|14