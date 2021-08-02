"Барселона" не станет подписывать Рафу Мира

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"Барселона" не станет подписывать Рафу МираФото: инстаграм Мира/Автор неизвестен

Нападающий олимпийской сборной Испании и "Вулверхэмптона" Рафа Мир не перейдет в "Барселону", сообщает журналист Ферран Мартинес.

По информации источника, каталонцы не интересуются игроком, а слухи, которые появлялись в последние дни насчет перехода испанца в "блауграну" являются не правдой.

Напомним, что предметный интерес к игроку проявляет мадридский "Атлетико", который ищет нападающего для подмены Луиса Суареса. 

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